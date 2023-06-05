Avrupa'dan Bayraktar TB2'ye talip! Resmen onaylandı

Yerli savunma sanayisinde küresle ölçekte dikkatleri üzerine çeken Bayraktar TB2 SİHA'lara Arnavutluk da talip oldu. Arnavut basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Bayraktar TB2'leri alacağı bildirildi.

AVRUPA'DAN BAYRAKTAR TB2'YE TALİP VAR

Çok kısa sürede dünyada birçok ülkenin sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan Bayraktar TB2'ler Arnavutluk tarafından mercek altına alındı.

Arnavutluk hükümeti, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdi.

'SAVAŞTA DEVRİM OLUŞTURAN SİLAH'

Arnavutluk merkezli Gazeta Tema'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Hükümet, savaşta devrim oluşturan bir silah olan Türk Bayraktar insansız hava araçlarının Arnavutluk'tan satın alınmasına yönelik hükümet sözleşmesini hafta ortasında onayladı.

ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Haberde, Arnavutluk Savunma Bakanı'nın Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz ettiği şu sözlerine yer verildi:

'Bayraktar Teknoloji' firması, savunma ve havacılık alanında dönüştürücü teknolojilerin tasarımında uzmanlaşmıştır. Bu uçakların donatılması, Arnavutluk hükümetinin diğer kurumlarına çeşitli alanlarda operasyonel düzeyde büyük destek sağlayacaktır.