İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,2916
  • EURO
    23,0261
  • ALTIN
    1342.45
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Avrupa'dan Bayraktar TB2'ye talip! Resmen onaylandı
Savunma

Avrupa'dan Bayraktar TB2'ye talip! Resmen onaylandı

İnsansız hava aracı teknolojisinde öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA'lara bir Avrupa ülkesi daha talip oldu. Avrupa ülkesi Arnavutluk'un Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alacağı bildirildi. Arnavut yerel basınında yer alan haberlere göre; satın almaya yönelik hükümetin sözleşmeyi hafta ortasında onayladığı duyuruldu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Avrupa'dan Bayraktar TB2'ye talip! Resmen onaylandı
ABONE OL

Yerli savunma sanayisinde küresle ölçekte dikkatleri üzerine çeken Bayraktar TB2 SİHA'lara Arnavutluk da talip oldu. Arnavut basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Bayraktar TB2'leri alacağı bildirildi.

AVRUPA'DAN BAYRAKTAR TB2'YE TALİP VAR

Çok kısa sürede dünyada birçok ülkenin sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan Bayraktar TB2'ler Arnavutluk tarafından mercek altına alındı.

Arnavutluk hükümeti, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdi.

'SAVAŞTA DEVRİM OLUŞTURAN SİLAH'

Arnavutluk merkezli Gazeta Tema'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Hükümet, savaşta devrim oluşturan bir silah olan Türk Bayraktar insansız hava araçlarının Arnavutluk'tan satın alınmasına yönelik hükümet sözleşmesini hafta ortasında onayladı.

ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Haberde, Arnavutluk Savunma Bakanı'nın Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz ettiği şu sözlerine yer verildi:

'Bayraktar Teknoloji' firması, savunma ve havacılık alanında dönüştürücü teknolojilerin tasarımında uzmanlaşmıştır. Bu uçakların donatılması, Arnavutluk hükümetinin diğer kurumlarına çeşitli alanlarda operasyonel düzeyde büyük destek sağlayacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.