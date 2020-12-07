Avrupa'nın göbeğindeki Rus toprağı Kaliningrad... Askerler konuşlanıyor! Batı, Rusya'yı söküp atmak mı istiyor?

star.com.tr 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:24

Geçtiğimiz yılın sonlarında Batı'nın bazı yetkili ve yayın organları, 'Rusya'nın Kaliningrad şehrine yapılacak olası bir saldırı senaryolarını' sık sık gündeme getirmişti.

Edinilen son bilgilere göre, NATO güçleri Rusya'nın en batıdaki eksklav* toprağı Kaliningrad bölgesi yakınlarına konuşlandı. Konuşlandırma ile ilgili açıklamlarda bulunan Rusya Baltık Filo Komutanı Amiral Aleksander Nosatov, NATO'ya yanıt olarak Baltık Filosunun motorlu bir piyade tümeniyle güçlendirileceğini söyledi.

Amiral, Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği röportajda, çok uluslu zırhlı bir tabur taktik grubu ve NATO kuvvetlerine ait diğer saldırı birliklerinin Rus eksklav kara sınırlarının yakınına konuşlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Bu tehdide yanıt olarak, Silahlı Kuvvetler komutanlığı önlemler almak zorundadır. Bu önlemlerden biri, Baltık Filosunun ordu birliklerinin bir bölümünü oluşturmak için tam güçlü bir motorlu piyade tümeni kurulacak. Bu yeni bir oluşum olacak. Motorlu ve topçu alayları ile ayrı bir tank alayı...

Rus Haber Ajansı'na (TASS) açıklamalarda bulunan bir diğer savunma kaynağı ise, Baltık Filosunun 11'inci ordu birliklerinin bir parçası olarak, 2021'de Kaliningrad Bölgesi'nde bir motorlu tüfek tümeninin kurulacağını ve orada konuşlu kara kuvvetleri oluşturulacağını söyledi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin organizasyon ve teçhizat tablosuna göre, motorlu bir piyade tümeni üç motorlu tüfek alayı ve bir tank alayından oluşur. 11. kolordudaki zırhlı ve motorlu tüfek taburlarının yeniden yapılanması ile, birkaç birlik artması bekleniyor.

RUSYA'NIN EKSKLAV TOPRAĞI KALİNİNGRAD

2019 yılında Avrupa'daki yayın organları bir süredir Rusya'nın Kaliningrad kentinden patlak verecek bir çatışma ile ilgili senaryoları içeren yayınlar yapmıştı.

ABD'nin Avrupa ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeffrey Lee Harrigian, Pentagon’un, Rusya’nın saldırganlığı durumunda Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava savunma sistemini devre dışı bırakmak için bir plan tasarladıklarını ifade etmişti.

Emekli Rus Albay Mikhail Khodarenok ise, böyle bir senaryonun nükleer kıyamete neden olacağını belirtmişti.

*Eksklav: Siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan toprak, siyasi bölge.

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