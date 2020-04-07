Avrupa'ya yığınak artıyor

07 Nisan 2020 Salı 12:49 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 12:49

ABD, Soğuk Savaş'ın bitimiyle Avrupa'da düşürdüğü askeri yoğunluğu artırmaya kararlı. Uzun süredir ek gemi talep eden ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), geçtiğimiz Mart ayı başında Kongre'den ilave iki adet muhribin konuşlandırılması için yeniden talepte bulunmuştu. EUCOM Komutanı General Tod Wolters, yaptığı açıklamada ilave iki gemi sayesinde Avrupa'nın her kıyısına birer platform yerleştirilebileceğini belirtmişti. Bu sayede Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılacağını savunan Wolters, Donanma Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra İspanya Hükümeti ile ilave gemiler için görüşmelerin sürdürüldüğünü belirtti. Washington tarafında ise yeni gemilere olumlu gözle bakılıyor.

ABD, bir süredir uçak gemisi görev gruplarından fazla gemilerin çekilerek dünyanın dört bir yanındaki üslere konuşlandırılması hususunda çalışmalar yürütüyor. Hâlihazırda ABD'nin İspanya / Rota'daki üssünde dört adet Arleigh Burke Sınıfı muhrip, EUCOM bünyesinde görev yapıyor.

C4 Defence'da yer alan bilgiye göre, ilave iki geminin konuşlandırılması ile birlikte 2014'teki rotasyondan sonra USS Carney (DDG 64), USS Ross (DDG 71), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Porter (DDG 78)'dan oluşan dört platformluk filotillanin kapasitesi altıya yükselecek. ABD, EUCOM bünyesindeki muhripleri sıklıkla Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de görevlendiriyor.