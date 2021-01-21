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Savunma

Avustralya keşif helikopteri olarak AH-64E'yi tercih etti

Avustralya Savunma Bakanlığı, envanterinde bulunan Tiger silahlı keşif helikopterlerinin yerine AH-64E Apache helikopterlerini tercih etti.

star.com.tr21 Ocak 2021 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:31
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Avustralya, Project the Land 4503 programı kapsamında, Airbus Helicopters Tiger silahlı keşif helikopter filosunun yerini alacak bir sonraki keşif helikopteri olarak Boeing'in AH-64E saldırı helikopterlerini seçti. Yedek parçalar, sensörler, iletişim, eğitim ve tesislerle birlikte maliyetin 4 ile 5 milyar Avustralya doları arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bir dizi helikopteri kanıtlanmış yetenek, olgunluk ve kullanıma hazır bir işletim sistemi gibi temel kriterlere göre değerlendirdiklerini ifade eden Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, kanıtlanmış ve düşük riskli bir sistemi takip ederek Apache helikopterlerinin, genellikle geliştirme platformlarıyla ilişkili devam eden maliyet ve zamanlama riskini önleyeceğini de sözlerine ekledi. 

AH-64 tercihinden sonra Hindistan, Endonezya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Tayvan'ın ardından Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde bu helikopterleri tercih eden yedinci ülke oldu.

star.com.tr

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