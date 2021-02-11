Avustralya Ordusuna Elektronik Harp sistemleri

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:28

Söz konusu sözleşme, demonte sistemleri, monte edilmiş sistemleri, monte edilmiş yardımcı kitleri, operasyonel seviye yedekleri parçaları, depo seviyesi yedek parçalarını ve mühendislik destek hizmetlerini içermektedir.

JCREW Increment One Block One (I1B1) EW sistemi ve ilgili teçhizatların Avustralya'ya satışı Dış Askeri Satışları (FMS) kapsamında onaylandı.

Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı tarafından verilen sözleşme, şirketin devriye gezen, araçlarda veya ileri operasyon üslerindeki askerleri gelişmiş radyo kontrollü doğaçlama patlayıcı cihazlardan korumak için JCREW sistemi tedarik etmesini sağlamaktadır.

Önceden JCREW 3.3 olarak bilinen JCREW I1B1, herhangi bir aygıt tarafından tetiklenen el yapımı patlayıcılardan koruma sağlayan ve yazılımla programlanabilir bir karıştırıcıdır.

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