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Savunma

''Aygır'' ikmal Testlerinde

Batı dünyasının en kuvvetli ve en ağır askeri helikopteri olan CH-53 Stallion ailesinin en son üyesi, testlere devam ediyor.

14 Nisan 2020 Salı 17:33 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:33
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Amerikna Donanma Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR)'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan'da CH-53K King Stallion helikopteri, KC-130J Super Hercules ile ikmal testleri yaptı. 4,5 saat süren faaliyette, ağır türbülanslı ortamda helikopterin davranışları incelendi. Çok yakından uçarak uçağın türbülans alanına giren helikopter, ikmal sepeti ile başarılı temas gerçekleştirdi ve ikmal süresince sorunsuz olarak uçuşunu sürdürdü.

Egzoz gazının yeniden solunması ve dişli kutusunda yaşanan mukavemet sorunları nedeniyle geciken CH-53K King Stallion programı kapsamında 200 adet helikopterin tedariki planlanıyordu. 

Ancak Amerikan Deniz Piyade Kolordusu, alım sayısını ekonomik nedenlerden ötürü üçte bir oranında düşürdüğünü açıklamıştı.

C4'defene'de yer lan habere göre, CH-53K King Stallion helikopterleri, 16 bin 300 kg hârici yük taşıma kapasitesine sahip. Havada yakıt ikmal kabiliyetine sahip olan platformlar, 12 bin 247 kg faydalı yükle ikmal yapmadan 203 km'lik yarıçapta görev yapabiliyor.

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