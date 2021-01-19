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Savunma

Azerbaycan, ilk JF-17 Block III savaş uçağına kavuşuyor

Azerbaycan, ilk JF-17 Block 3 savaş uçağını Şubat ayında teslim almaya hazırlanıyor.

Star.com.tr19 Ocak 2021 Salı 17:08 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 17:09
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Azerbaycan Hava Kuvvetleri, sipariş ettiği Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 savaş uçağına sonunda kavuşuyor.  Pakistan medyası, Azerbaycan'ın satın aldığı JF-17 Thunder Block III savaş uçağı için tarih verdi. 

Haberde, "Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Pakistan'dan sipariş edilen ilk JF-17 Blok 3 savaş uçağını Şubat 2021'de teslim almaya hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Pakistan askeri işbirliğini artırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan, 11 Ocak'ta Bakü'de biraraya gelmiş, ikili görüşmelerde Azerbaycan ve Pakistan arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak askeri tatbikatlar yapılması konuları ele alınmıştı.

Star.com.tr

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