Azerbaycan ordusuna yerli füze! İlk kez Karabağ Savaşı'nda kullanıldı

16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:37

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ilk kez IDEF'21'de sergilenecek TRLG-230 füzesi hakkında bilgileri verdi. İkinci, "Karabağ Savaşı'nda yaşamış olduğumuz sıkıntılar sırasında geliştirmiş olduğumuz bir füzemiz var. Malumunuz 230 mm'lik füzelerimizin güdüm sistemleri özellikle GPS ve koordinat bağımlıydı. Bunları lazer güdümlü hale getirdik ve çok başarılı bir şekilde ilk defa Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı'nda kullanıldı" dedi.



İHA İŞARETLİYOR TRLG-230 VURUYOR

TRLG-230 füzesinin Karabağ'da Bayraktar TB2 ile birlikte çalıştığını ifade eden İkinci, "Roketsan'ın 230 milimetrelik füzeye lazer arayıcı başlık kazandırarak geliştirdiği TRLG-230 füzesi, 20 ila 70 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturulabiliyor. TRLG-230, Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'a ihraç edilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile birlikte çalıştı. Kara platformu veya İHA platformu üzerinden lazer işaretlemesi yapılarak hedefe ateşlenen TRLG-230'un potansiyel hedefleri arasında; topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri ve yüksek öncelikli diğer hedefler bulunuyor" dedi.