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Savunma

Azerbaycan Rus savaş uçaklarına göz kırpıyor

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu uzmanlardan oluşan bir heyet, Sukhoi ve MiG tipi savaş uçaklarının üretildiği Rus tesislerini ziyaret etti.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 16:16
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Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli pilotlar, Azerbaycan ve Rusya Askeri Teknik İş Birliği çerçevesinde, Su-35 ve MiG-35 tipi savaş uçaklarının da üretildiği Rus askeri tesislerini ziyaret etti. Rusya Federasyonu’nun silah ihracatından sorumlu şirketi olan Rosoboronexport’un yetkilileriyle görüşen Azeri yetkililer, Rus savaş uçaklarının tedarikine ilgi duyduklarını bildirdiler.

Rus savaş uçaklarının teknik özellikleri, muharebe kabiliyetleri, işletim ve bakım maliyetleriyle ilgili bilgi alan Azeri pilotlar, MiG-35 (NATO Kod Adı: Fulcrum-F) savaş uçağı ile uçuş gerçekleştirdiler.

Öte yandan Azerbaycan pilotları, 2019 yılı içerisinde Pakistan Hava Kuvvetleri’nden (PAF), Pakistan-Çin üretimi JF-17 Thunder savaş uçaklarıyla ilgili olarak pilotaj eğitimi almaya başlamışlardı.

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