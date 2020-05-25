star.com.tr 25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50

Tüm dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, silahlanma yarışı ve stratejik gözdağı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.



Çin Halk Cumhuriyeti, Perşembe günü duyurduğu Hükümet Çalışma Raporun'da savunma bütçesini yüzde 6.6 artışla 178 milyar dolar olarak belirlediğini açıkladı.

Öte yandan ABD'ye ait bir B-1B bombardıman uçağı, Rusya'nın Çin'e yakın yarımadası Kamçatka yakınlarında karanlık bir uçuş gerçekleştirdi.

Sivil havacılık takip sistemlerine takılan uçakla ilgili, açıklamalarda bulunan araştırma ve yayın kuruluşu IRIS Independent Research yöneticisi Rebecca Grant, ''Bu B-1 ev üssünden ayrılarak, harika bir eğitim misyonu gerçekleştirdi. 29 saatlik bir gidiş-dönüş yolculuğunda, Çin ve Rus savaş uçaklarının rutin olarak gezdiği Japonya çevresindeki süper yoğun hava sahasına gidiş yeteneğini gösterdi.' dedi.

Grant'a göre bu uçuş, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin dikkatini çekti. B-1 uçuşuyla, bombardıman uçaklarının hassas silahlarıyla istediği zaman bu hava sahasına girebileceğini gösterdi.

Bu misyonlardan daha fazlasının görülebileceğini belirten Grant, 'Mürettebatın hazır olması ve Indo-Pacom kapsamında güç gösterisi için bence bu dinamik görevlerden daha fazlasını göreceğiz.' dedi.

Breaking Defense'e konuşan Hava Kuvvetleri Küresel Grev Komutanlığı sözcüsü David Faggard, 'Bu, küresel görevler gücümüzün güvenilir, esnek ve duyarlı olduğunu ve pandemi sırasında bile gücünü gösterme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.' dedi.

Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında ise, 'ABD Hava Kuvvetleri'nin dinamik kuvvet istihdam modelinin devam eden görevlerinde, iki ABD Hava Kuvvetleri B-1B Lancer Guam Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden uçtu, Alaska ve Japonya'da eğitimler gerçekleştirdi.' ifadelerine yer verildi.

Tatbikatta yer alan B-1'ler şu anda, INDOPACOM ve Stratejik Komutanlık (STRATCOM) “Bombardıman Görev Gücü” kapsamında Teksas'taki Dyess AFB'de konuşlandırıldı.

Reuters'e göre, Çin savunma harcamalarındaki artış ilk bakışta etkileyici olmakla birlikte, neredeyse 30 yılın en düşük artışı gibi görünüyor. Bu da, COVID-19 salgınının Çin'nin ekonomisini ne kadar zorladığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Son olarak Çin savaş uçaklarının son birkaç hafta içinde bölgedeki ABD uçaklarına yakın uçtuğuna dair haberler geldi. Bu haberler bölgedeki yeniden dizayn edilen stratejilerin bir parçası olarak görülüyor.

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