BAE ile anlaşma imzaladılar! 'Savunma alanında iş birliğine gidiyoruz'

Star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:23

Mısır Askeri Üretim Bakanı Muhamed Morsi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Teknoloji ve Savunma Sanayileri İcra Dairesi Başkanı Halife Ali El Kaabi'nin katılımıyla, Ulusal Askeri Üretim Otoritesi ile Birleşik Arap Emirlikleri Konseyi arasında savunma sanayii alanında iş birliğini artırmak için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Kahire'deki Mısır Savunma Fuarı'nda (EDEX 2021) imzalanan anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Morsi, savunma sanayii alanında deneyim alışverişi, kapasite artırma ve eğitim yoluyla iş birliğini geliştirmeyi, ortak çalışma mekanizmalarının kurulmasının yanı sıra, teknolojilerin transferini ve yerelleştirilmesini kolaylaştırmanın hedeflendiğini belirtti.

Askeri Üretim Bakanı, ister askeri endüstriler isterse sivil endüstriler olsun, çeşitli endüstrilerde sürdürülebilir kapasiteye sahip olma konusundaki yatırımlara açık olduklarını söyledi.

Bu arada, BAE Savunma Şirketleri Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Matar Ali El Rumaithi, BAE'nin "EDEX 2021" fuarına katılan çeşitli yetkililer ve şirketlerin, özellikle askeri üretim şirketleri ile stratejik ortaklığını güçlendirme konusundaki ilgisini dile getirdi.

Rumaithi ayrıca BAE'nin, her iki tarafta da mevcut olan yetenekler ışığında deneyim alışverişinde bulunmak için, Askeri Üretim Bakanlığı ile iş birliği yapma konusundaki istekliliğini vurguladı.

El Kaabi de, BAE'nin EDEX 2021'e katılımını, Mısır ile olan tarihi ilişkiler çerçevesinde değerlendirdi.