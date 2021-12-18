BAE ile imzalar atıldı! F-35 Block 4 için 493 milyon dolarlık anlaşma

star.com.tr 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:51

İngiliz havacılık devi BAE Systems, F-35'in ana yüklenicisi Lockheed Martin ile 493 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket anlaşma kapsamında, jetin Block 4 yükseltmesi için F-35'in elektronik savaş sistemini yükselteceğini söyledi. Yeni sistem, 2024'te F-35'lerin üretiminde kullanılacak.



BAE Systems'in F-35 çözümlerinden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Aucoin yaptığı açıklamada, "Bu sözleşme, F-35 için Block 4 EW donanım temel çizgisinin geliştirilmesi ve olgunlaşması için finansman sağlıyor. Yükseltme tamamlandığında, ortaya yeni çıkan ve gelişen tehditleri geride bırakacak ve F-35'e ayırt edici yetenekler kazandıracak."

EW yükseltmesi, Tech Refresh 3 programı kapsamında kurulan yeni işlemciler tarafından mümkün kılınan F-35 Block 4 geliştirmelerinin en önemli parçası olarak tanımlanıyor.

F-35'İN SALDIRI VE SAVUNMA BECERİLERİNİ ARTIRACAK

Sözleşme, mühendislik destek hizmetleri ve test altyapısı ile birlikte AN/ASQ-239 EW sistemi için daha güçlü çekirdek donanım sağlayacak. BAE bir basın açıklamasında, yükseltmenin üstün durumsal farkındalığı, elektromanyetik saldırı ve karşı önlem yeteneklerini yeni sensörler ve daha güçlü sinyal işleme ile geliştireceğini söyledi.

AN/ASQ-239'un yoğun ve çekişmeli ortamlarda elektromanyetik enerjiyi topladığını ve işlediğini söyleyen Aucoin, "Durumsal farkındalık ve koruma sağlamak için, geniş bant radar uyarısı ve radar bastırma, hedefleme desteği ve çok spektral karşı önlemler dahil saldırı ve savunma amaçlı EW yeteneklerini birleştiriyor." dedi.

Aucoin, sistemin sürekli yetenek geliştirme için "hızlı gelecek yükseltmeleri" sağlayacak şekilde tasarlandığını ve sistemin "küresel F-35 filosunda" daha verimli yükseltmeler için modüler bir mimariye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

BAE, sistemin ayrıca "bakım maliyetlerini daha da azaltan hassas sorun gidermeyi mümkün kılan" Müdahalesiz Elektronik Harp Test Çözümü (NIEWTS) arıza izolasyonu ve teşhis kabiliyetini de içerdiğini söyledi.

Aucoin açıklamasında, yükseltilmiş AN/ASQ-239'daki yeteneklerle ilgili, 'Tüm savaş uçaklarının en gelişmiş EW kabiliyetine sahip olmasını sağlamak için diğer platformlarda kullanılacak. Dost güçlerin "gelişen tehditleri geride bırakmasına" izin verecek.' dedi.

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