Reuters 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:53

Bir BAE yetkilisi dün Reuters'a verdiği bilgide BAE'nin 23 milyar dolarlık İHA ve diğer gelişmiş mühimmatları da kapsayan F-35 savaş uçağı satın alımı görüşmelerini askıya alacağına dair ABD'ye bilgi verdiğini ifade etmişti.

Yetkili, silah alımının BAE tarafından gözden geçirilmesinin sebebini "teknik gereklilikler, ülkedeki operasyonel kısıtlamalar ve maliyet/fayda analizi" olarak niteledi.

Konuya ilişkin kaynaklar Ocak'ta Reuters'a BAE'nin ABD ile 50 F-35 savaş uçağı ve 18'e kadar silahlı İHA satın alım anlaşması imzaladığı bilgisini vermişti.

Kuala Lumpur'da basın açıklaması yapan Blinken, Washington'ın bazı değerlendirmeler yapması gerektiğini söyleyerek, "Örneğin İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünün sağlanması için verdiğimiz sözü tuttuğumuzdan emin olmak istiyoruz; bu nedenle BAE'de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ortaklara satılacak ya da aktarılacak her teknolojinin detaylıca değerlendirmeden geçtiğinden emin olmak istiyoruz" dedi.

Blinken, "Ancak, BAE anlaşmayı sürdürmek istediği sürece bana göre ilerleme kaydetmeye hazırız" dedi.