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Savunma

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile SAHA EXPO'yu gezdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace birlikte SAHA EXPO'yu gezdi.

IHA26 Ekim 2022 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile SAHA EXPO'yu gezdi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki mevkidaş, fuarı gezdi.

Bakan Akar burada İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'e fuar hakkında bilgi verdi.

Alanı gezen Bakan Akar'a Roketsan hediye taktim etti. Bakan Akar ve Bakan Wallace Roketsan, Aselsan, Baykar gibi tanıtımı yapılan silah, roket ve insansız hava araçlarını gezerek fotoğraf çektirdiler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace gezinin ardından fuar alanından ayrıldılar.

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