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Savunma

Türkiye ''lider ülke'' olarak katıldı! Bakan Akar tek tek gezdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı 'MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
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Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın yer aldığı Kielce kentine geçti.

Türkiye'nin "lider ülke" olarak katıldığı MSPO'da yer alan Türk firmaların stantlarını gezen Akar, yetkililerden bilgi aldı.

Bu yıl otuzuncu kez düzenlenecek fuar, resmi olarak yarın kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri temsilcilerinin ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılacağı fuar 9 Eylül'e kadar açık kalacak.

MSPO'ya 2013 yılında "lider ülke" olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez MSPO'da aynı sıfatla yer alacak.

30'a yakın Türk firmasının yer aldığı fuarda Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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