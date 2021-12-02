Bakan Akar Yerli Deniz Topu ile ilgili kritik gelişmeyi duyurdu: Başarıyla sonuçlandı

Bakan Akar:
Yerli Deniz Topunun testi başarıyla sonuçlandı, şubat ayında kullanıma girecek
ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve modernizasyon talebinde bulunduk
(Suriye sınırında önlemler) Personele takviye yapılarak tedbirler sıkılaştırıldı
1 Ocak'tan beri 99 bin 251 kişi hudutlarda yakalandı
(PKK'ya yönelik operasyon) Operasyonlar aralıksız sürecek
Kürtler bizim kardeşimiz asla hedefimiz olamaz
Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz
Ateşkes ihlalleri ciddi oranda azalmış durumda
(Rusya-Ukrayna gerginliği) Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl ve siyasi yöntemlerle çözülmesi taraftarıyız