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Savunma

Bakan Akar Yerli Deniz Topu ile ilgili kritik gelişmeyi duyurdu: Başarıyla sonuçlandı

Bakan Akar: Yerli Deniz Topunun testi başarıyla sonuçlandı, şubat ayında kullanıma girecek

2 Aralık 2021 Perşembe 13:19 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:33
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Bakan Akar:

Yerli Deniz Topunun testi başarıyla sonuçlandı, şubat ayında kullanıma girecek

ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve modernizasyon talebinde bulunduk

(Suriye sınırında önlemler) Personele takviye yapılarak tedbirler sıkılaştırıldı

1 Ocak'tan beri 99 bin 251 kişi hudutlarda yakalandı

(PKK'ya yönelik operasyon) Operasyonlar aralıksız sürecek

Kürtler bizim kardeşimiz asla hedefimiz olamaz

Rusya ve ABD ile attığımız imzaların gereğini yapıyoruz

Ateşkes ihlalleri ciddi oranda azalmış durumda

(Rusya-Ukrayna gerginliği) Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl ve siyasi yöntemlerle çözülmesi taraftarıyız

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