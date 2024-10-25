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Savunma

Bakan Fidan: Türkiye'nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya, odağımızı kaybetmeden devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.

AA25 Ekim 2024 Cuma 21:54 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Türkiye'nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya, odağımızı kaybetmeden devam edeceğiz
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Bakan Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki stantları gezdi.

X sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Fidan, "SAHA EXPO 2024, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünü bir kez daha gösterdi. Bu olağanüstü organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bölgesinde, siyasi ve ekonomik istikrarın temel taşı olan Türkiye'nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya, odağımızı kaybetmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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