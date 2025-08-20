IDEF 2025'te Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Genel Müdürü Mustafa İlbaş ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu arasında imzalanan sözleşme bir hava savunma muhribini kapsıyor ancak Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzun vadeli ihtiyacı sekiz gemiye kadar çıkabiliyor. Her bir gövde yaklaşık 60 bloktan oluşacak ve ASFAT, bir bloğu 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Bu program, şu anda özel olarak hava savunması ve balistik füze savunmasına ayrılmış bir gemiye sahip olmayan Türkiye Deniz Kuvvetleri'ndeki bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Yabancı basın, TF-2000 gibi bir hava savunma muhribinin, yüksek değerli hedeflere veya kritik altyapılara saldırmadan önce geniş bir yelpazedeki hava tehditlerini tespit etmek, izlemek ve engellemek üzere optimize edilmiş, güdümlü füze savaş gemisi olduğunu dile getirdi. Yüzey, su altı ve sınırlı hava savunma rollerini dengeleyen çok amaçlı gemilerin aksine, hava savunma muhriplerinin deplasman, güç üretimi ve muharebe sistemi entegrasyonunun büyük bir kısmını yüksek görev radar dizilerine ve yüzeyden havaya füzeler için yüksek kapasiteli dikey fırlatma sistemlerine yoğunlaştırdığı aktarıldı. Muharebe yönetim sistemleri, gemideki sensörlerden, havadaki varlıklardan ve kara tabanlı radarlardan gelen gerçek zamanlı bilgileri entegre ederek genel bir durum tablosu oluşturur ve angajmanları yönetir. Bu gemiler ayrıca, gelen tehditleri engellemek için birden fazla fırsat sağlamak üzere çok sayıda elektronik harp ekipmanı, tuzak ve nokta savunma silahına ev sahipliği yapar.

Haberde, böyle bir platformun rolünün hem koruyucu hem de stratejik olduğu ifade edildi. Bir filo refakat görevinde, bir hava savunma muhribi, uçak gemileri, amfibi hücum gemileri veya büyük lojistik gemileri gibi büyük gemilerin savunmasında gözetleme ve füze önleme sağlar. İç savunma rollerinde ise, kara tabanlı sistemlerin ötesinde ek füze önleme katmanları sağlamak için ulusal hava savunma ağlarına bağlanır. Amacı, seyir füzelerine, balistik füzelere, uçaklara ve mürettebatsız sistemlere karşı savunma kapsamını genişleterek, deniz görev gruplarının tartışmalı bölgelerde faaliyet gösterebilmesini ve ulusal kıyı şeritlerinin hava saldırılarına karşı korunmasını sağlamaktır. Kısa, orta ve uzun menzillerdeki hedefleri tespit etme ve imha etme yeteneği, bu muhriplerin entegre hava ve füze savunmasında merkezi düğümler olarak işlev görmesini sağlar.

Haberde, diğer muhrip türleriyle karşılaştırıldığında, bir hava savunma muhribinin, özel radar ve füze kapasitesine öncelik vermesiyle farklılık gösterdiği ifade edildi. Örneğin TF-2000, gemilerden, uçaklardan ve kıyı ağlarından gelen sensör verilerini birleştirebilen bir sistem olan çift bantlı aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarları ve 96 hücreli bir dikey fırlatma sistemini (VLS) içerecektir; oysa genel amaçlı muhripler genellikle daha az sayıda önleme uçağı ve daha dengeli bir gemi savar ve denizaltı savar silahları karışımı taşır. Hava savunma muhripleri genellikle daha ağır radar direklerini, daha yüksek soğutma gereksinimlerini ve titreşim ve şoka karşı yapısal güçlendirmeyi barındırmak için daha büyüktür. Bu tasarım odağı bazen yüzey savar füze fırlatıcılarının veya havacılık tesislerinin göreceli sayısını azaltır, ancak bu değişim büyük ölçekli hava saldırılarına karşı koyabilen bir gemiyle sonuçlanır. Uygulamada, bu tür muhripler görev kuvvetleri için birincil savunma katmanı görevi görür ve genellikle bir donanmadaki en pahalı ve teknik olarak en zorlu yüzey gemileridir.

TÜRKİYE DEVLER LİGİNE ADINI YAZDIRACAK

Birçok ülkenin hava ve füze savunmasına adanmış muhriplerin bakımını yaptığı veya geliştirdiği ifade edildi. ABD Donanmasının, her ikisi de Aegis muharebe sistemi ve balistik füze savunma rollerine sahip Arleigh Burke ve Zumwalt sınıflarını işlettiği, Japonya'nın, balistik füze savunma (BMD) kabiliyetine sahip Maya ve Atago sınıflarını sahaya sürerken, Güney Kore'nin Sejong the Great sınıfını hizmete soktuğu aktarıldı. Çin ise hava savunması için Tip 052D ve daha büyük Tip 055'i konuşlandırırken, Avrupa donanmaları Birleşik Krallık'ın Tip 45'i, Fransa ve İtalya'nın Horizon ve Andrea Doria muhripleri ve İspanya'nın Álvaro de Bazán sınıfı gibi sınıfları kullanıyor. Türkiye'nin ise devler ligine, bölgesel hava ve füze savunma ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve inşa edilmiş, yerli bir gemiyle katılmaya hazırlandığının altı çizildi.

180 GÜNE KADAR OPERASYONLARI SÜRDÜREBİLECEK

TF-2000, 149 metre uzunluğunda, yaklaşık 8.300 ton deplasmana, 21,3 metre genişliğe ve 5,75 metre drafta sahip olacak. Tahrik, 26 knot'un üzerinde hız sağlaması beklenen ve 17 knot'ta seyir yapabilen kombine dizel ve gaz türbini sistemine dayanıyor. Gemi, ikmal olmadan 45 güne kadar ve üs desteği olmadan 180 güne kadar operasyonları sürdürebilecek. Hizmet ömrünün 40 yıldan fazla olması öngörülüyor. Mürettebat gereksinimlerinin 180 ila 210 arasında olduğu tahmin ediliyor ve 240'a kadar konaklama mümkün. Gemide 15 tonluk uçaklar için derecelendirilmiş bir helikopter iniş pisti ve iki adet 10 tonluk helikopter veya helikopter ve insansız hava araçlarının bir kombinasyonu için hangar tesisleri bulunacak. Dayanıklılık ve beka kabiliyeti, azaltılmış radar, kızılötesi, akustik ve manyetik imzalar ile nükleer, biyolojik ve kimyasal ortamlarda operasyonlar için sağlanan olanaklarla artırılıyor.

SİPER VE HİSAR DENİZDE BULUŞACAK

Muhribin silahlanması, 32'si önde ve 64'ü ortada olmak üzere 96 hücreli MIDLAS dikey fırlatma sistemine odaklanıyor. Entegrasyonu beklenen füzeler arasında Siper uzun menzilli yüzeyden havaya füze ailesi, Hisar-D, SAPAN ve potansiyel olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen G-40 yer alıyor. Saldırı kabiliyeti, 1.000 kilometreden fazla uzaklıktaki hedeflere ulaşabilen Atmaca gemisavar füzeleri ve Gezgin kara saldırı seyir füzeleri tarafından sağlanacak. Gemi ayrıca denizaltı savunma harbi için VL-ASROC taşıyacak. Ana silah silahlanması, şu anda MKE tarafından yurt içinde geliştirilmekte olan 127 mm'lik bir sistem. Ek savunma silahları arasında Gökdeniz yakın mesafe silah sistemi, Aselsan Göksur veya Roketsan Levent gibi bir nokta savunma füze sistemi ve stabilize uzaktan kumandalı silahlar yer alıyor. Torpido fırlatıcıları, katmanlı bir denizaltı savunma kabiliyeti sağlayan Orka hafif torpidolarını konuşlandıracak.

ENERJİ SİLAHI VURGUSU

Ek özellikler, TF-2000'in çok amaçlı ve geleceğe yönelik tasarımını göstermektedir. Sikorsky S-70B Seahawk helikopterleri ve torpido veya gemi savar füzeleriyle donatılmış İHA'lar için havacılık tesisleri planlanmakta olup, bu da gözetleme ve vuruş menzilini genişletmektedir. Tasarım, sürü yeteneğine sahip İHA'lar, insansız su üstü gemileri ve potansiyel olarak elektromanyetik raylı toplar gibi gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonuna olanak tanımaktadır. Yumuşak imha savunma sistemleri arasında sahte fırlatıcılar, elektronik karşı önlemler ve yönlendirilmiş kızılötesi karşı önlemler yer almaktadır. Kaynaklar ayrıca, daha sonraki yükseltmeler için değerlendirilen yüksek enerjili lazerler gibi yönlendirilmiş enerji silahlarından da bahsetmiştir. Bu yetenekler, geminin toplu drone saldırıları da dahil olmak üzere gelişen hava tehditlerine uyum sağlamasını sağlayacaktır.

Haberde son olarak, Türk Deniz Kuvvetleri'nin muharebe düzeninde, TF-2000'in filo hava savunmasının temelini oluşturması ve büyük amfibi ve uçak gemisi tipi havacılık platformları için refakat ve komuta merkezi olarak görev yapması amaçlanmaktadır. Program açıklamaları, muhribi, uçak ve füzelere karşı alan savunması sağlarken su üstü ve denizaltı savunma kalkanlarına da katkıda bulunacağı seferi taarruz gruplarında TCG Anadolu ve gelecekteki MUGEM uçak gemisi konseptiyle birlikte konumlandırmaktadır. Bu rol, geminin sensör ve füze kapasitesiyle ve yurt içi ve filo savunması için hizmetler genelinde ortak C4ISR ağlarıyla tam entegrasyon amacıyla tutarlıdır. Öncü birliğin zamanlaması ve çok gemili bir sınıf potansiyeli, Türkiye'nin açık deniz kuvvet yapısı olgunlaştıkça özel amaçlı hava savunma düzenlemelerini özel olarak oluşturulmuş bir yetenekle değiştirmesine ve aynı zamanda Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki ulusal sularını güvence altına almasına olanak tanıyacaktır. TF-2000, Türkiye'nin gelecekteki su üstü filosunun omurgasını oluşturacak, ülkenin "Mavi Vatan" denizcilik doktrininin bir parçası olarak ana gemileri korumak ve ana karaya katmanlı savunma sağlamak üzere konumlandırılacak.