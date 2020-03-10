İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1325
  • EURO
    6,9837
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    105728
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Balistik füzeleri art arda fırlattılar
Savunma

Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Balistik füzeleri art arda fırlattılar

Kuzey Kore resmi ajansı salı günü, askeri kuvvetlerin 'ani askeri karşı saldırı kabiliyetini' denetlemek için uzun menzilli topçu füzesi tatbikatı gerçekleştirdiğini, tatbikata Kim Jong-un'un liderlik ettiğini açıkladı.

star.com.tr10 Mart 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:12

Kim'in emriyle, topçu birimleri aynı anda bir kerede çoklu ateş açıldığını bildiren ve KCNA, "mükemmel nişancılıkla hedefi vurdular" ifadelerine yer verdi.

Kim sonuçtan "büyük memnuniyet" duyduğunu ifade ederek, birimi "topçu eğitiminin daha da güçlendirilmesi yönünde devam etmeye" çağırdığı bildirildi.

Ajans, hangi tür füzelerin test edildiği ve tatbikatın nerede yapıldığı hakkında ayrıntı belirtmedi. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflar, topçu bataryaları ve çok sayıda roketatar gibi görünen silahların geçtiğimiz hafta test edilenlere benzer olduğunu gösterdi.

FÜZELER 200 KİLOMETRE MENZİLE ULAŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin 200 kilometre menzille uçtuğunu ve 50 kilometre irtifaya çıktığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'yi provokasyonlardan kaçınmaya ve en son denemelerin ardından nükleer müzakerelere dönmeye çağırdı.

star.com.tr

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.