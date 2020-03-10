star.com.tr 10 Mart 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:12

Kim'in emriyle, topçu birimleri aynı anda bir kerede çoklu ateş açıldığını bildiren ve KCNA, "mükemmel nişancılıkla hedefi vurdular" ifadelerine yer verdi.

Kim sonuçtan "büyük memnuniyet" duyduğunu ifade ederek, birimi "topçu eğitiminin daha da güçlendirilmesi yönünde devam etmeye" çağırdığı bildirildi.

Ajans, hangi tür füzelerin test edildiği ve tatbikatın nerede yapıldığı hakkında ayrıntı belirtmedi. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflar, topçu bataryaları ve çok sayıda roketatar gibi görünen silahların geçtiğimiz hafta test edilenlere benzer olduğunu gösterdi.

FÜZELER 200 KİLOMETRE MENZİLE ULAŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin 200 kilometre menzille uçtuğunu ve 50 kilometre irtifaya çıktığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'yi provokasyonlardan kaçınmaya ve en son denemelerin ardından nükleer müzakerelere dönmeye çağırdı.

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