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Savunma

Balistik füzelerin yönü değişti, herkes hayrete düştü! Rusya Toçka-U füzesiyle vuruldu

Rusya-Ukrayna savaşında, endişeleri artıran çok ciddi bir olay yaşandı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentindeki bir mühimmat deposunu Toçka-U füzeleri ile vurdu. Toçka-U füzelerinin Rus topraklarındaki bir noktayı vurması, savaşın savaş alanının dışına taşması açısından, herkesi hayrete düşürdü.

Star Gazetesi30 Mart 2022 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:01
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırılar devam ederken, Türkiye barışın diplomatik yollarla sağlanması için tüm çabaları gösteriyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bugüne kadar 104'ü çocuk olmak üzere toplam bin 179 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya hipersonik silahlar da dahil, her türlü konvansiyonel silahı kullanırken, yaşanan bir gelişme endişelerin artmasına neden oldu.

BU KEZ RUSYA TOÇKA-U FÜZESİYLE VURULDU

Edinilen bilgilere göre Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentindeki (şehrin 30 kilometre güneybatısındaki Krasny Oktyabr köyü) bir mühimmat deposunu Toçka-U balistik füzesiyle vurduğu bildirildi.

Olay uluslarası basında, "Rusya'nın yıkıcı eylemlerine karşı bir misilleme darbesi" şeklinde yorumlandı. Mühimmat deposunun vurulması olayında, 4 personelin yaralandığı bildirilirken, savaşın Rusya topraklarına sıçraması, endişelerin artmasına neden oldu.

Belgorod, Ukrayna'nın Rusya ile doğu sınırına yakın, Donbass bölgesine (Harkov'un 80 km kuzeyi) yakın. Yani Ukrayna'nın 'güçlü' denilebilecek kapasitedeki kuvvetlerinin olduğu bölgeye çok yakın.

Belgrood Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya'nın Belgorod kenti dışında, Ukrayna sınırına yakın ardı ardına patlamalar duyuldu." dedi. Patlamaların kaynağını ve yerini belirtmeyen Vali, ayrıntı vermekten kaçındı.

BARIŞ SÜRECİNİ BALTALAMAK İÇİN PROVOKASYON

Füzelerin Rusya topraklarına taşması, bir taraftan Ukraynalıların eyleminin prensipte Rusya'nın en sınırlı 'Donbass' hedefine bile direnme arzusu olarak yorumlanırken, öte yandan barış görüşmelerini baltalamak için bir provokasyon olabileceği de tahminler arasında.

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