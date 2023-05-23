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Savunma

Başardılar: Yerli üretim muhrip gemisinden füze denemesi

Hindistan, yerli üretim INS Mormugao muhrip gemisinden orta menzilli karadan havaya füze denemesini başarı ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA23 Mayıs 2023 Salı 12:43 - Güncelleme:
Başardılar: Yerli üretim muhrip gemisinden füze denemesi
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Hindistan Donanması Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, füze denemesinin Hindistan'ın 2047'ye kadar "kendine yeten bir donanma" inşa etme hedeflerinin parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, muhrip gemisi INS Mormugao'dan orta menzilli karadan havaya füze (MRSAM) denemesinin başarı ile yapıldığı bildirildi.

Hindistan'da bu ayın başında, Rusya ile ortaklaşa geliştirilen "BrahMos" süpersonik füzesinin INS Mormugao muhrip gemisinden başarı ile ateşlendiği duyurulmuştu.

Hindistan hükümeti tarafından "gizlilik, ateşleme ve manevra kabiliyetinin muhteşem bileşimi" olarak lanse edilen INS Mormugao'nun yüzde 75'in üzerinde yerli içeriğe sahip olduğu açıklanmıştı.

  • Hindistan Donanması
  • füze denemesi
  • muhrip gemisi

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