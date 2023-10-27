Başarıyla gerçekleşti! Bayraktar TB3 yeni bir çağa doğru kanat açtı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuş testi, Cumhuriyet Bayramı'na 2 gün kala bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı. Saat 08.30'da havalanan Bayraktar TB3, havada yapılan sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayarak 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Başarılı uçuş sonrası Bayraktar TB3 SİHA test ekibine hitap eden Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA'nın kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacağını belirtti.

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın gemiye konuşlanmalarıyla birlikte uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacağını vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 senedir ülkemizin tam bağımsız ve hür yarınları için geliştirdiğimiz insansız hava araçları serüveninde, 6 kilodan başlayarak 6 tona ulaşan, Bayraktar KIZILELMA ile ülkemizin ilk insansız savaş uçağına yürüyen yolculuğumuzda, bizler Cumhuriyet'imizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağanımız olsun."

YERLİ MOTORLA UÇTU

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3'ün 1 saat süren ilk uçuşu, dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle güç çarpanı olacak Bayraktar TB3, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi. Bu kapsamda yüzbinlerce vatandaş Bayraktar TB3'ü güverte üzerinde görmek için Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün kabiliyetleri bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti de bulunacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

GEMİDEN UÇUŞ TESTLERİ 2024'TE

TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan, ihracat oranı yüzde 99,3'e ulaşan Baykar, 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 8 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.