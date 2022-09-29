İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5499
  • EURO
    18,0334
  • ALTIN
    983.77
  • BIST100
    3176.19
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Başbakan resmen duyurdu: Uyduların ardından Bayraktar SİHA'lar yakında hizmete girecek
Savunma

Başbakan resmen duyurdu: Uyduların ardından Bayraktar SİHA'lar yakında hizmete girecek

Bayraktar SİHA, Avrupa'da bir ülkenin daha envanterine giriyor. Uydu anlaşmasına imza atan Başbakan Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
Başbakan resmen duyurdu: Uyduların ardından Bayraktar SİHA'lar yakında hizmete girecek
ABONE OL

Uydu anlaşmasına imza atan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin Türkiye'den satın almak için anlaştığı Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini belirtti.

Rama'nın da katılımıyla Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve "Satellogic USA Inc" şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalandı.

Rama, buradaki konuşmasında, uydu ile birçok alanda olup biteni gözlemleme imkanına sahip olacaklarını, uyduların fırlatılmasıyla yasaların uygulanması, yolsuzlukla mücadele, devletin güçlendirilmesi gibi konularda farklı bir çağa gireceklerini belirtti.

"UYDULARIN ARDINDAN BAYRAKTAR SİHA'LAR YAKINDA HİZMETE GİRECEK"

Türkiye'den Bayraktar insansız hava araçları alacaklarına dair daha önce yaptığı açıklamaya değinen Rama, bu SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini bildirdi.

Rama, "Bu uyduları çok yakında dronlar takip edecek. Yeni gelişmeler doğrultusunda bunları tamamlamaya ve silahlı dron almaya karar verdik. Tabii ki silahlı dronlar teröre veya potansiyel bir düşmana karşı aşırı durumlar içindir. Ancak bu dronların, uydularla uyumlu olarak bir dizi tamamlayıcı işlevi bulunuyor." dedi.

Savunma Bakanı Niko Peleshi de sözleşmenin ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda "Albania-1" ve "Albania-2" olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.