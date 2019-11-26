Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze 'Bozdoğan'

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, yerli ve milli füze Bozdağı'ın müjdesini verdi. Projenin ayrıntılarını anlatan Erdoğan, "2020'de test atışlarının ardından TSK envanterine girecek" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter hesabı üzreinde paylaştı. Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, Tubitak tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. " dedi.