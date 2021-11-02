2 Kasım 2021 Salı 06:57 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 06:57

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminin dışişleri bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasında başrol oynadı ve Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tuttu.

Geçen yıl Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte Girit Adası'na demirleyen Amerikan uçak gemisini ziyaret eden Pompeo, bu hafta sonu verdiği röportajda ABD'nin Türkiye'ye muhtemel F-16 satışını değerlendirdi.

Yunan devlet kanalı ERT'nin Washington muhabiri Lena Argyri'ye konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 temin edilmesi halinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nı (CAATSA) ihlal edeceğini ileri sürdü.

Joe Biden yönetimine uyarılarda bulunan Pompeo, "CAATSA'yı ihlal edecek hiçbir eylem hükümetimiz tarafından tartışılmamalı. Umuyorum ki yönetimimiz ABD kanunlarına uygun hareket eder" ifadesini kullandı.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Pazar günü ikinci kez yüz yüze görüştü. Roma'daki yaklaşık 1 saat 10 dakikalık buluşmanın ana gündemlerinden biri, F-16 ve F-35'ti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında F-16'ların modernize edilmesi veya Türkiye'ye yeni savaş uçağı satışına değindi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" dedi.

Görüşmenin ardından uluslararası medyaya konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, F-16 başlığına ilişkin detaylar verdi. Yetkili, Ankara'dan son haftalarda gelen açıklamaların Türkiye'nin F-16'ları satın almak istediğini açıkça ortaya koyduğunu, Biden'ın bu arzuyu dikkate aldığını ancak ABD'de içinden geçilmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu süreci etraflıca ele almayı sürdürme konusundaki bağlılıklarını net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLADI: BİDEN "BEN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM" DEDİ

Roma'daki G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, "Hepsinden öte tabi bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine yine bununla ilgili de Savunma Bakanlarımız birbiriyle görüşecekleri gibi Dışişleri Bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz. Biden "Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım" dedi. Ben de kendisine "Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum" dedim. İnşallah Savunma Bakanlarımız da birbirleriyle görüşmeleri devam ettirecekler. Bugünkü toplantıya katılan arkadaşlarımızın bu işi yakın markajda tutmasıyla inşallah bunu nihayetlendirirsek, burada iki tane önemli başlığımız olacak; biri tedarik, biri de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu. Bunların da o arada inşallah yapılma durumu söz konusu olacak." açıklamasında bulunmuştu.