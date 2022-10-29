Başkan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu: Bir tane gönderir misiniz?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi 244 gündür devam ederken her iki tarafta büyük kayıplar verdi.

Türkiye'nin işgal başlamadan önce Kiev'e sattığı Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna'nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.

Ukrayna savunması için önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2'lerin adına şarkılar dahi yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BAYRAKTAR TB2 MEKTUBU: BİR TANE GÖNDERİR MİSİNİZ?

TURKSİD Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan bir anekdot paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 8 yaşındaki Ukraynalı çocuğun yazdığı bir mektup dikkatleri çekti.

8 yaşındaki Jenya mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan! Benim adım Jenya, 8 yaşındayım. Kahraman şehir Irpin'denim. Sizde Bayraktar var. O'nlar savaş için. Bizde ise savaş var. Bizim zaferimiz için, çocuklar ölmesin diye en az 1 Bayraktar sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim! Slava (Şan olsun) Ukrayna!"