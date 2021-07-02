Başkan Erdoğan'dan Altay tankı müjdesi! Teslim tarihi belli oldu

2 Temmuz 2021 Cuma 14:59 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ardından fabrika işçilerine seslendi.

Tank paleti fabrikasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli tank Altay'a dair gelişmeleri aktarırken, teslimat tarihine dair bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"İNŞALLAH 2023'ÜN BAŞINDA ORDUYA TESLİM TÖRENİ YAPACAĞIZ"

Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi en kısa zamanda diyorlar. En kısa zaman ne zaman bunu söyleyin. Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Siz var mısınız? Evet biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ı inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de inşallah gerçekleştirecektir.

Her ne kadar palet fabrikası olsa da tankı da burada üreteceğiz. 15 Kasım 2012'de burada 244'üncü Fırtına Obüsümüzün gövde kaynığını sizlerle birlikte atmıştık. 2016 yılına kadar 280 Fırtına Obüsü üretilerek TSK'nın hizmetine verildi. Sınır ötesi operasyonlarda destan yazan Fırtına Obüslerinin üretiminde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni nesil Fırtına Obüslerinin üretimine başladık. Türk Savunma Sanayii'nin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağı ile geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek TİHA'larımızla nasıl başarılara imza atıyorsak, karada da aynı başarılara imza atmakta kararlıyız.

Zırhlı taşıyıcıları çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden nedir? Savunma Sanayii'nde güvenilir olmaktır. Kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürütüyoruz.

İLK YERLİ VE MİLLİ TANK: ALTAY

Yerli muharebe tankı Altay, ülke sınırları içerisinde geliştirilen 3+ nesil bir ana muharebe tankıdır. 2007'de Milli Tank Üretim Projesi kapsamında sürecine başlanılan Altay, adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alıyor.

Üstün silah teknolojileriyle donatılan, yüksek hareket kabiliyetine, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip olan Altay tankının tasarımı, geliştirilmesi, prototipinin üretilmesi, atış kontrol ve komuta haberleşme bilgi sistemleri yerli mühendisler tarafından geliştirildi.

Farklı arazi ve iklim koşullarında en zorlu testlerden başarıyla çıkan Altay'ın üzerinde ana silah olarak 120 mm'lik 55 kalibre top yer alıyor.,Ayrıca tank, mürettabatın farklı kimyasal, radyoaktif ve biyolojik tehditlere karşı korunmasını sağlayan zırhlarla donatıldı.

Türk savunma sanayisinde başarılara imza atacak olan Altay, 2023 yılının ilk aylarında Türk ordusuna teslim edilecek.