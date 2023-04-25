Türkiye geliştirdi! Hürjet için tarihi gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından HÜRJET görüntüleriyle yaptığı paylaşımında, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun! ���� pic.twitter.com/KkauZykunV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023

26 Aralık 2022 tarihinde İlk Enerji verme testini başarıyla geçen HÜRJET'te 30 Ocak 2023 tarihinde ilk kez motor başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve 18 Mart 2023 itibari ile taksi testleri için pistle buluşmuştu.

Takvimler 25 Nisan 2023'ü gösterirken bu kez HÜRJET kanatlarını ilk defa gökyüzüyle buluşturdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı projesi kapsamında çalışmalar 2017 Ağustos ayında başladı.

Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşınmıştı.

Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini başarıyla tamamlayarak projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırmasını da 30 Ocak 2023 tarihinde başarıyla tamamladı.

HÜRJET İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

18 Mart 2023 tarihinden itibaren taksi testlerini icra eden HÜRJET, 25 Nisan 2023 itibariyle tekerlerini yerden tamamen kesti ve gökyüzüyle kucaklaştı.

Piste ilk uçuşu için çıkan HÜRJET 07:35'te havalanmış ve ilk uçuşunu 26 dakika havada kalarak emniyetli bir şekilde tamamlamıştır. Test boyunca 14000 ft. İrtifaya çıkmış ve 250 knot hava süratine ulaşılmıştır. HÜRJET tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalışmış ve ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştır.

HÜRJET İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

İlk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı versiyonu, Akrotim Gösteri Uçağı versiyonu, Harbe Hazırlık Uçağı Versiyonu, Red Aircraft Versiyonu ve Uçak Gemisi Versiyonları bulunmaktadır. Üst irtifa limiti 45 bin ft. Olan HÜRJET uçağı