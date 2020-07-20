star.com.tr 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:27

Pazartesi günü Severodvinsk kentinde bulunan 'Sevmaş' tersanesinde düzenlenen törende, 885M "Yasen-M" projesinin iki nükleer denizaltısına "Voronej" ve "Vladivostok" adı verileceği duyuruldu.



Putin konuşmasında, "Nükleer denizaltılara, askeri zafer kazanılan şehirlerimizin (Voronej ve Vladivostok) adı verildi.' dedi.

Projenin Rus denizaltı filosunun geleceği olduğunu belirten Sevmaş Genel Müdürü Mikhail Budnişenko, denizaltıların hipersonik silahlar taşıyacağını söyledi.

885M Yasen-M çok amaçlı nükleer denizaltıların inşasına yönelik sözleşme, 2019 yazında Army-2019 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu sırasında imzalandı.

Denizaltının ana silah olarak, Caliber-PL ve / veya Onyx seyir füzeleri ile Zirkon hipersonik füzeleri taşıyacağı ifade ediliyor.

Yeni denizaltıların tüm Rus seyir füzelerini ve muhtemelen daha fazlasını, ayrıca 533 mm büyüklükteki torpidoları da taşıyabileceği belirtiliyor.

Batı askeri medyası, projeyi 'Moskova'nın 'şimdiye kadarki en ölümcül denizaltısı' olarak duyurmuştu.

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