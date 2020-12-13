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Savunma

Batı Pasifik'te gövde gösterisi: Rus denizaltısı nükleer füzeleri test etti

Rus denizaltısı Vladimir Monomah, Batı Pasifik'te dört nükleer füzeyi test etti.

star.com.tr13 Aralık 2020 Pazar 18:19 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 18:21
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Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın ilk kez tek seferde dört adet Bulava tipi balistik füze fırlattığını duyurdu.

Bakanlık, nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın planlı savaş eğitim faaliyetleri çerçevesinde ilk kez tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığını, atışların Ohotsk Denizi’nden Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonuna yapıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın planlı savaş eğitim faaliyetleri çerçevesinde tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği belirtildi.

Vladimir Monomakh denizaltısı, her biri 16 Bulava füzesi taşıyan yeni Borei sınıfı nükleer denizaltılardan biridir. Rusya'nın uzun yıllar boyunca nükleer deniz gücü için kilit unsur olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.

star.com.tr

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