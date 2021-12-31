Batı'ya gözdağı! İskender füzeleri ateşlendi

Star.com.tr 31 Aralık 2021 Cuma 13:59 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 13:59

Rus Haber Ajansı'nın (TASS), bildirdiğine göre, Ukrayna krizi başta olmak üzere NATO ile gerilim yaşayan Rusya, balistik füze sistemi İskender-M'yi ateşledi.

Batı Askeri Bölgesi'nin (ZVO) İskender-M operasyonel-taktik füze birimlerinin, yedi balistik füze fırlattığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Füze ve Topçu Birimleri Komutanı Tümgeneral Alexander Dragovalovsky, '2021 akademik yılında, bölgenin füze tugayları, İskender-M füze sisteminden, toplamda geliştirilmiş özelliklere sahip yedi balistik füze fırlattık." dedi.

Batı Askeri Bölgesi basın servisinin aktardığına göre, füze fırlatmaları Astrakhan, Nizhny Novgorod ve Leningrad bölgelerinin askeri menzillerinde gerçekleşti.

2022 yılında bölgede seyir füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli füzelerin ateşleneceği de vurgulandı.

İSKENDER-M FÜZESİ

Diğer adıyla 9K720 İskander, Rus yapımı bir balistik füze sistemidir.

İskander'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtiliyor.

Rus makamlarının iddiasına göre İskender-M sistemi, tatbikatlarda 10 metreden daha az bir hata payıyla 50 ila 500 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor.