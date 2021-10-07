BAYKAR Savunma paylaştı! AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2

7 Ekim 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:41

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4'üncüsü düzenlenen ve ayakları yere basmayan festival sloganı ile akıllarda yer eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki uçuşu ile görenleri hayran bırakan AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmıştı.

BAYKAR Savunma'nın resmi Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın gözünden Bayraktar TB2'nin İstanbul semalarındaki oluşturduğu görsel şölen paylaşıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

TEKNOFEST'te uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sundu. BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı.

BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul kanatlarımın altında... Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"