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Savunma

BAYKAR'dan dikkat çeken paylaşım: Biz bu cihana sığmayız...

Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden BAYKAR, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. BAYKAR söz konusu paylaşımda Türkçe ve İngilizce olarak, 'Biz bu cihana sığmayız...' ifadelerini kullandı.

aksam.com.tr17 Kasım 2022 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
BAYKAR'dan dikkat çeken paylaşım: Biz bu cihana sığmayız...
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Söz konusu paylaşımda, BAYKAR tarafından geliştirilen yerli ve milli İHA'ların kabiliyetleri yer alırken, TEKNOFEST'te sergilenen milli teknoloji ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlara da yer verildi.

BAYKAR'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Türkçe ve İngilizce "Biz bu cihana sığmayız..." ifadeleri yer aldı.

İşte BAYKAR'ın paylaştığı o video;

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin savunma sanayiine güç katan teknolojiler, dünya standartlarının üzerinde performans göstererek rakiplerini geride bırakıyor.

Yerli ve milli İHA/SİHA'lara tüm dünyadan yoğun ilgi gösterilirken, pek çok dünya ülkesi tarafından da talep ediliyor.

BAYRAKTAR TB2

Aralıksız 27 saat uçuş süresiyle ve zorlu hava koşullarındaki dayanıklılığıyla rakiplerinin önüne geçen Bayraktar TB2, 8 bin 200 metre irtifaya ulaşan ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçti.

Tüm parçalarının Türkiye'de üretildiği Bayraktar TB2, bünyesinde üç adet yer veri terminali, yer destek ekipmanı ve iki adet uzak video terminali barındırıyor.

AKINCI

BAYKAR yapımı Akıncı SİHA'lar, düşman birliklerinin hava savunma sistemlerinin etkili menziline dahi girmeden 200 kilometreyi aşkın etkili menzili sayesinde SOM seyir füzelerini bırakabiliyor.

Ayrıca Akıncı SİHA'lar, 30 bin fit irtifada kalarak rakiplerine kıyasla bariz farkla uçuş üstünlüğünü sağlıyor.

KIZILELMA

BAYKAR tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, 2023'ün ilk aylarında havalanacak.

Bayraktar Kızılelma, yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak, 5 saat havada kalabilecek, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktanın örneklerinden olan Bayraktar Kızılelma, 6 ton kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle rakiplerine fark açacak.

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