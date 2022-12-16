Bayraktar AKINCI TİHA ateşledi! TRG-230-iHA hedefi tam isabetle vurdu: Tüm dengeler değişecek

Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı. Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG230IHA Bayraktar AKINCI TİHA'dan atıldı. Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG230IHA ile 100KM üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA ATEŞLEDİ

Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi. Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.