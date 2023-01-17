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Bayraktar, Aksungur ve Akıncı'nın olduğu üsse Anka'yı dahil ettiler!

Bayraktar, Aksungur ve Akıncı'yı envanterine ekleyen Kırgızistan, Anka'yı da satın aldığını duyurdu. Böylelikle Kırgızistan, Türkiye'nin aktif görevdeki dört SİHA/İHA platformunu da satın alan ilk ülke oldu.

Star Gazetesi17 Ocak 2023 Salı 16:28 - Güncelleme:
Bayraktar, Aksungur ve Akıncı'nın olduğu üsse Anka'yı dahil ettiler!
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Kırgızistan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın satın alındığı duyurdu.

Açıklama Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Daiyrbek Orunbekov'dan geldi. Orunbekov sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Benzeri görülmemiş modern askeri teçhizat satın alındı ve Kırgızistan'a teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Daha önceden Türkiye'den Bayraktar, Aksungur ve Akıncı insansız hava aracı tedarik eden Kırgızistan, Anka ile birlikte Türkiye'nin aktif görevdeki dört SİHA/İHA platformunu da satın alan ilk ülke oldu.

Orunbekov, Türkiye'den teslim alınan SİHA/İHA sayısıyla ilgili ayrıntıya yer vermedi.

Aralık 2021'de Bayraktar TB2 SİHA'larını teslim alan Kırgızistan Eylül 2022'de TB2'ler için yeni bir üssün açılışını yapmıştı ve törende General Kambıçek Taşiyev de yer almıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov açılışta, "Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek" ifadelerine yer vermişti.

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