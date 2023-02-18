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Savunma

Bayraktar TB2 enselerinde! İki kişi tespit edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen iki kişi yakalandı. Bayraktar TB2 aynı zamanda hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 enselerinde! İki kişi tespit edildi
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Alınan bilgiye göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.

BAYRAKTAR TB2 ENSELERİNDE

Bayraktar TB2 İHA'ları ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

BAYKAR DESTEK VERİYOR

Baykar tarafından, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi'nin de destek verdiği bildirildi.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi'nin de destek verdiği belirtilerek, "Hızlı haritalama podu entegreli 'Bayraktar TB2 İHA'lar görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Baykar'ın son paylaşımında ise kadın hijyen kitleri yüklü tırlarının Gaziantep İslahiye'de olduğu, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarının AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam edildiği kaydedildi.

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