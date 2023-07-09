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Savunma

Bayraktar TB2 hakkında çarpıcı gerçek: İlk kez açıklandı

Baykar'ın YouTube hesabından yayınlanan 'Hedef Kızılelma' belgeselinin ikinci bölümünde Bayraktar TB2'nin 2009 yılındaki ilk uçuşu hakkında önemli bir açıklama yer aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, dönemin paşaları tarafından engellemeler çıkarıldığını belirterek Bayraktar TB'nin ilk uçuşunun 'kaçak' olduğunu söyledi.

9 Temmuz 2023 Pazar 00:04 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 hakkında çarpıcı gerçek: İlk kez açıklandı
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Baykar Genel Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin ilk uçuşunun 'kaçak' olduğunu ifade etti.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölümü Baykar'ın Youtube kanalında yayınlandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2009 yılında Bayraktar TB2'nin gelişim sürecinde yaşanan çarpıcı olayı anlattı.

"DÜNYACA MEŞHUR BAYRAKTAR TB2'NİN İLK UÇUŞU KAÇAK UÇUŞTU"

Dünyaca ünlü TB2'nin eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun'un verdiği 'uçurun' talimatı ile yaptığı ilk uçuşunun kaçak olduğunu belirten Bayraktar, 'Keşan'da uçağı uçuracağız izin vermiyorlar. Ankara izin vermiyor. Babamın maşa kılıklı paşa dediği adamlar vardı. 1'inci Ordu Komutanı Ergin Paşa dedi ki, 'Siz uçurun' Keşan da ona bağlı. Babam da dedi ki, 'Ya komutanım! Biz uçururuz sorun yok da sizin gibi değerli insanlara zarar verirler.' Ergin Paşa 'Uçurun' deyince 2009 haziranında uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Dünyaca meşhur Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuştu.' ifadelerini kullandı.

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