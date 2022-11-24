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Savunma

Bayraktar TB2 için çılgın teklif! ABD'den vazgeçip resmen Türkiye'yi seçtiler

Türkiye'nin önde gelen savunma firması Baykar'ın tasarladığı Bayraktar TB2 SİHA teknolojisine bir ülke daha talip oldu. Bulgaristan, İHA teknolojisinde öncü olduğu bilinen ABD'den vazgeçip, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA teknolojisini satın almak için kolları sıvadı. Söz konusu teklif için ise 500 milyon avro bütçe ayrıldığı öğrenildi.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 için çılgın teklif! ABD'den vazgeçip resmen Türkiye'yi seçtiler
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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. ABD'nin öncü olduğu bilinen İHA piyasasından vazgeçip, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ya talip olan Bulgaristan, söz konusu satın alma için 500 milyon avro bütçe ayırdı.

BAYRAKTAR TB2 İÇİN ÇILGIN TEKLİF!

Bulgaristan, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alabilir. Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Baykar'ın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Baykar tarafının kendilerine bilgi paylaşımı ve Bulgar şirketleriyle iş birliği olanağı sunduğunu fakat bu proje hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

500 MİLYON AVRO SEVİYESİNDE OLACAĞINI SÖYLEDİ

İnsansız hava aracı piyasasında ABD'nin lider konumda olduğunu kaydeden Stoyanov, projenin henüz piyasa araştırması safhasında olduğunu kaydetti. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre Stoyanov, insansız hava aracı alımının Bulgaristan ordusunun 2026'ya kadar modernizasyonu planı çerçevesinde yapılacağını ve bütçenin muhtemelen 250 ila 500 milyon euro seviyesinde olacağını söyledi.

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