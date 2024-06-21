Bayraktar TB2 ile ezberleri bozduk: Türkiye'nin desteğini alırlarsa üstünlük sağlayabilirler

İtalya merkezli Uluslararası İlişkiler Analistleri Enstitüsü (IARI) adlı düşünce kuruluşu, "Türk savunma sanayisinin yükselişi" başlıklı çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı.

Türkiye'nin Batı'ya bağımlı olmaktan çıkıp, silah satışında olası bir rakibe dönüştüğü kaydedildi.

Türkiye'nin silah üretiminde yenilikçi ve önemli bir oyuncu olarak görüldüğü ifade edilen analiz yazısında Türkiye'nin ABD bağımlılığını yavaş yavaş değiştirdiği ve günümüzün sağlam savunma sektörünü oluşturduğu belirtildi.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye silah satışına ambargo getirmesinin bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken Türkiye'nin ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASPİLSAN ile savunma sanayisinin omurgasını oluşturacak adımlar attığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde pragmatik bir yaklaşım izlediği anlatıldı.

Savunma sanayiinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığın yüzde 20'ler seviyesine düşürüldüğüne vurgu yapılırken Türk savunma sanayisinin başarısının nedenlerinden birinin kısıtlayıcı bir silah ihracatı politikasının olmaması gösterildi.

BAYRAKTAR TB2 BAŞARILI BİR HİKAYE

Analiz yazısında övgüyle bahsedilen Bayraktar TB2'nin Suriye ve Irak'ta yürütülen terörle mücadelenin yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde, Ukrayna ve Sahel bölgesinde önemli rol aldığı dile getirildi.

Savaş alanında yaygın kullanımı, terörle mücadele karşısındaki başarısı nedeniyle Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin Bayraktar TB2'ye ilgisini artırdığından söz edildi.

Türkiye'nin İHA'larla ekonomik alanın ötesinde de faydalar elde edebileceğinden bahseden analiz yazısında, "Baykar'ın Türkiye'nin ne kadar etkili olduğunun muhtemelen en açıklayıcı örneğidir. Türk İHA'ların ezber bozan rolü nedeniyle, çatışmaya dahil olan taraflar Ankara'nın teknolojisiyle desteklenirse üstünlük sağlayabilir. İsyan tehdidi altındaki Afrika ülkeleri Türkiye'den yardım isteyebilir" denildi.

Türkiye'nin BRICS üyeliğiyle ilgilenmesinin Batı için tehlike taşıdığını iddia eden analiz yazısında Türk savunma sanayisinin BRICS üyesi ülkelerle bağların geliştirilmesi konusunda olumlu bir teşvik alabileceği belirtildi.