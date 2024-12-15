İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bayraktar TB2 ile gurur pozu: 1 milyon uçuş saatini aştı, tarihe nam saldı!
Savunma

Bayraktar TB2 ile gurur pozu: 1 milyon uçuş saatini aştı, tarihe nam saldı!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşmasını kutladı. Görgün, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde hazırlanan anı panosunu imzaladı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 ile gurur pozu: 1 milyon uçuş saatini aştı, tarihe nam saldı!
ABONE OL

Görgün, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykar tesislerinde, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşması gibi tarihi bir başarıyı kutlama ayrıcalığını yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bu başarı, yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda bu vizyonu hayata geçiren azimli ve yetenekli ekibin emeğine dayanıyor. Bayraktar TB2, Türk savunma sanayimizin bağımsızlık, yenilikçilik ve kararlılık sembolüdür. Bu büyük başarıya imza atan Baykar ailesini gönülden tebrik ediyorum. Hep birlikte, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 3 BİN 742 KEZ DOLAŞMAYA EŞDEĞER BİR MESAFE KATETTİ

"Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA)" ve "en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA" ünvanlarına sahip Bayraktar TB2, geçen hafta 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza attı.

TB2 SİHA, böylece envantere girdiği 2014'ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde 1 milyon saati aşan ilk milli hava aracı oldu.

TB2, bu süreçte 150 milyon kilometre mesafe katederken, milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaşmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.