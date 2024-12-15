Görgün, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykar tesislerinde, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşması gibi tarihi bir başarıyı kutlama ayrıcalığını yaşadıklarını belirtti.



Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bu başarı, yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda bu vizyonu hayata geçiren azimli ve yetenekli ekibin emeğine dayanıyor. Bayraktar TB2, Türk savunma sanayimizin bağımsızlık, yenilikçilik ve kararlılık sembolüdür. Bu büyük başarıya imza atan Baykar ailesini gönülden tebrik ediyorum. Hep birlikte, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 3 BİN 742 KEZ DOLAŞMAYA EŞDEĞER BİR MESAFE KATETTİ

"Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA)" ve "en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA" ünvanlarına sahip Bayraktar TB2, geçen hafta 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza attı.

TB2 SİHA, böylece envantere girdiği 2014'ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde 1 milyon saati aşan ilk milli hava aracı oldu.

TB2, bu süreçte 150 milyon kilometre mesafe katederken, milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaşmış oldu.

