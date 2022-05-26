Bayraktar TB2 seferberliği! Ukrayna için harekete geçtiler

Litvanyalı gazeteci Andrius Tapinas'ın başlattığı bağış kampanyası kapsamında Litvanyalılar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için para topluyor. Tapinas, bağış kampanyası için Litvanya ve Türkiye Savunma Bakanlığından "yeşil ışık" alındığını, Bayraktar TB2'nin yapımcısı Baykar'ın kampanyaya "evet" dediğini kaydetti.

BAYRAKTAR TB2'LER YILAN ADASI'NI VURMUŞTU

Bayraktar TB2, Ukrayna ordusu tarafından birçok cephede Rus kuvvetlerine karşı aktif olarak kullanılıyor. Son Bayraktar TB2, Rus birliklerinin önünde Yılan Adası'nı vurdu.

Gazeteci Tapinas, Bayraktar TB2'ler ile ilgili en son, "Ukraynalı hançer geceleri. Rus ordusunun bir katili. Yüksek hassasiyetli lazer güdümlü bombalar ve uzun menzilli tanksavar füzeleri taşıyan insansız taktik uçak. Ukrayna'daki savaşta Türk amiral gemileri Rus komutanlıklarını, tanklarını ve füzelerini imha etti." diye bir haber yazmıştı.

Şu ana kadar toplanan bağış sayısı 1.485 milyon Euro'ya ulaştı. Kampanya için dakikası 1.150 Euro bağış yapılıyor. 1 milyon Euro'luk eşikler sadece 8 saatte aşıldı. Bağış yapan vatandaşlardan da kampanyayı #bayraktarasUkrainai hashtag'i ile yaymaları istendi.

LİTVANYA TARİHİNDE BİR İLK

Tapinas, kampanya hakkında, "Belki de tarihte ilk kez bir ülkenin vatandaşları bu kadar ağır silahları diğerine bağışlıyor." İfadelerini kullandı.

Bu bağış kampanyası Litvanya halkı için ilk değil. Savaşın başında Litvanya vatandaşları tarafından Ukrayna'ya destek amacıyla 330.000 avro toplandı ve bu parayla Estonya İHA'ları Ukrayna'ya teslim edildi. Topçu ateşi için kullanılan bu insansız hava araçlarına Magyla 1 ve Magyla 2 adı verildi. Magyla adı Litvanya mitolojisinde ölüm tanrıçasına verilen isimdir.