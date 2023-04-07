Bayraktar TB2 SİHA'lara bir ülke daha talip oldu: Yüksek miktarda sipariş verecekler

Türkiye'nin havacılık sanayiindeki yerli ve milli gururu Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar yurtdışından ilgi görmeye devam ediyor. Birçok ülkesiye ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) yeni rotası ise Japonya olacak.

Japon basınına göre; Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'yı deneme amaçlı olarak devreye alacak ve ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak.

Japon basını, testlerin ardından Japonya'nın yüksek adetlerde Bayraktar TB2 SİHA siparişi vereceği, bu alanda Baykar ile işbirliğine gideceğini yazdı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl, "Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak" açıklamasını yapmıştı.

BÜYÜKELÇİ BAYKAR'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, dün Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılanan büyükelçiye, insansız hava aracıyla ilgili güncel bilgiler aktarıldı.

Selçuk Bayraktar tarafından büyükelçiye SİHA maketi hediye edilirken Savunma Sanayi sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili Kızılelma önünde çekilen fotoğrafa yer verildi.

Bayraktar TB2

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 500.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri