28 Ekim 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:36

Avrupa'da ilk kez Ukrayna tarafından satın alınan Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), ilk kez Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıları vurdu. Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa'daki bu ilk icraatı Kremlin'i korkuttu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Donbass'ta Türk yapımı SİHA'ların kullanımına ilişkin açıklamalar yaptı.

KREMLİN'DE BAYRAKTAR TB2 KORKUSU

Rusya'nın duyduğu rahatsızlığı dile getiren Peskov, SİHA'ların çatışma hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine dair korkuların gerçekleştiğini söyledi.

Bu gelişmenin Ukrayna sorununun çözümüne katkıda bulunmayacağını belirten Peskov, Türkiye ile olan ilişkilere ise ayrı bir parantez açtı. Peskov, "Türkiye ile özel ve iyi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Donbass'taki mevzilerde Bayraktar TB2'nin kullanıldığını ilişkin bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını söyleyen Lavrov, NATO'ya mesaj göndererek, Ukrayna'daki durumu herkesin düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

OBÜS YOK EDİLDİ



Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın, temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.