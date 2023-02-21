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Savunma

Bayraktar TB2'ler yeniden devrede! Bölgede denetimler had safhaya çıktı

Hatay'da depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 İHA'larla denetleniyor. Gece görüş kamerasına sahip Bayraktar TB2 İHA'ları topladıkları görüntüleri Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.

AA21 Şubat 2023 Salı 05:03 - Güncelleme:
Bayraktar TB2'ler yeniden devrede! Bölgede denetimler had safhaya çıktı
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Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

BAYRAKTAR TB2 İHA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.

ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

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