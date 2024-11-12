Bayraktar TB2'ye yapılan entegrasyon Avrupa'da ses getirdi: Türklere faydalı olacak

Kosova basını Telegrafi, Türkiye'nin gözbebeği Bayraktar TB2'lere entegre edilen minyatür Bozok Füzesini gündemine aldı. Kosova basını Türkiye'nin, Bayraktar TB2'ye yerleştirilmek üzere tasarlanan Bozok Füzesi'nin seri üretimine başladığı bildirildi.

BAYRAKTAR TB2'YE YENİ MÜHİMMAT DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Bozok füzesinin atış testlerini başarıyla tamamladığına dikkat çeken Telegrafi, söz konusu mühimmatın diğer İHA'larda çalışsa da özellikle Bayraktar TB2 için tasarlandığını hatırlattı. TB2 İHA'nın Baykar Teknoloji tarafından üretilirken, Bozok füzesinin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirildiğini Kosova basını, Türkiye'nin 13 ülkeye yaklaşık 100 adet TB2 ihraç ederek alıcılarına daha hassas hava saldırıları kazandırdığını belirtti.

"BAYRAKTAR TB2'NİN YETENEKLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEK"

Haberin devamında, "Yeni minyatür Bozok füzesi, Bayraktar TB2'nin halihazırda gelişmiş yeteneklerini daha da geliştirecek ve Türk hükümetine faydalı bir varlık olacak." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de Bayraktar TB2'lerin ilk olarak 2007'de geliştirilmeye başlandığını belirten Kosova basını, söz konusu İHA'ların kısa sürede beğeni kazandığını yazdı. Ayrıca TB2'lerin Karabağ ve Ukrayna'da kullanıldığı hatırlatıldı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİNE DEĞİNDİLER

Bozok füzesinin teknik bilgileri hakkında açıklamalarda bulunan Telegrafi, "Bozok mühimmatı, etkili savunma fonksiyonlarından ödün vermeden insansız hava araçlarına saldırı yetenekleri sağlar. Son derece küçük ve hafif olan minyatür mühimmat, aynı zamanda önemli ağırlık-ağırlık operasyonel uyarlanabilirliği de sağlar. Türk yapımı muharebe dronları tarafından yaygın olarak kullanılan MAM-L mühimmatı, yeni Bozok varyantından daha küçük ve daha ağırdır. Bozok 16 kilogram ağırlığındadır ve yaklaşık 120 milimetre uzunluğundadır. Karşılaştırıldığında, hafif MAM-L Akıllı Mikro Mühimmat 22 kilogram ağırlığındadır ve yaklaşık 1 metre uzunluğundadır." ifadelerini kullandı.

Defense News'in haberine atıfta bulunan Kosova basını, Bozok füzesi hakkında, "TÜBİTAK'a göre yarı aktif lazer arayıcısı, yakınlık sensörleri ve optimize edilmiş hedef etkinliği ile hassas güdüme sahip" dedi.

GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN FÜZELERİ BAŞARDI

Türkiye'nin geliştirdiği diğer füzelere de değinen Kosova basını Telegrafi haberinde, "Bozok füzesine ek olarak, Türkiye'nin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü yakın zamanda iki yerli hava-hava füzesi sınıfı geliştirdi. Türk raporlarına göre, Beyond Visual Range Gökdoğan ve Visual Range Bozdoğan, test fırlatmalarını başarıyla tamamladıktan sonra seri üretime yakın. Türkiye'nin drone ve mühimmat sektörlerindeki ilerlemeleri son yıllarda istikrarlı bir şekilde iyileşti. Geçtiğimiz ay, Türkiye'nin insansız hava aracı Bakyar Makina "Avinvi" ülkenin kuzeybatısında ve Azerbaycan'da benzeri görülmemiş bir uçuşu başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verdi.

Türk İHA'larının hem savaş uçaklarını destekleme kabiliyetine hem de çeşitli silahlarla donatılmaya müsait olduğuna değinen Kosova basını, "Yüksek irtifa, uzun dayanıklılıklı insansız hava aracı, Türk operasyonlarında savaş uçaklarını destekleme yeteneğine sahiptir. Gelişmiş drone, füzeler ve akıllı lazer güdümlü mühimmatlar dahil olmak üzere çeşitli silah yükleriyle de donatılabilir." şeklinde haberini sürdürdü.

Türk İHA'larının dünya genelindeki gerilimlerde aktif rol üstlenebileceğini yazan Telegrafi haberinin son kasımında ise, Bozok füzesi mühimmatının dağıtımının devam ettiğini aktardı.

Star Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli silahları "Çelik Kubbe"yi eşsiz yapacak

Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye satılan SİHA oldu!

Gökdoğan'dan büyük başarı! Hedefi tam 12'den vurdu