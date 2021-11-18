Görüntüler ortaya çıktı! Bayraktar TB2'yi taklit ettiler

Star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 20:24 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:28

BAE'li şirket EDGE Group'un yan kuruluşu olan Halcon, Dubai Airshow 2021'de Reach-S sabit kanatlı insansız hava aracını görücüye çıkardı.

BAYRAKTAR TB2'Yİ TAKLİT ETTİLER

Üzerinde hassas güdümlü silah ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sensör taşıdığı gözlenen Reach-S'in Bayraktar TB2'yle benzerliği dikkat çekti. Belli başlı özellik bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın olduğu görüldü.

REACH-S PROJESİ BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE

Reach-S projesinin başlangıç düzeyinde olduğu ve ilk uçuşunun en az 1 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.



Halcon tarafından yapılan basın açıklamasına göre; sabit kanatlı drone Reach-S, 400 kg ağırlığına sahip ve 120 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. 80 knot seyir hızına ve 19.000 fit yüksekliğe ulaşabiliyor. Kanat açıklığı 10m, uzunluğu 5.5m olan İHA, Rotax 912 motoruna sahip.

Şirketinin duyurduğu mühimmat ise Roketsan'ın MAM-L'si ile benzerlikler taşıyor.

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