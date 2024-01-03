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Savunma

Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet... Ankara'da 2 saatlik kritik zirve

Savunma Sanayii İcra Komitesi bugün yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat sürdü. Zirvede Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşamalar ele alındı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet... Ankara'da 2 saatlik kritik zirve
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı 2 saat sürdü.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapıldı. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşuldu. Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alındığı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.

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