Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet... Ankara'da 2 saatlik kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.



Yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı 2 saat sürdü.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapıldı. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşuldu. Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alındığı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.