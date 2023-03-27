İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0827
  • EURO
    20,5728
  • ALTIN
    1207.8
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Savunma

Bayraktar TB3 müjdesi: Geri sayım başladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA için geri sayıma geçildi. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, 'Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor. diye yazdı.

27 Mart 2023 Pazartesi 08:37 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 müjdesi: Geri sayım başladı
ABONE OL

BAYKAR Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR TB3

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

Temel Uçuş Performans Kriterleri

- 14 Metre Kanat Açıklığı

- 8.35 Metre Uzunluk

- 2.6 Metre Yükseklik

- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

- Otomatik İniş ve Kalkış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.