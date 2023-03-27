Bayraktar TB3 müjdesi: Geri sayım başladı

BAYKAR Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 ����



Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ �� ��



Hayırlı Sahurlar... pic.twitter.com/OJEMBMophw — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023

BAYRAKTAR TB3

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

Temel Uçuş Performans Kriterleri

- 14 Metre Kanat Açıklığı

- 8.35 Metre Uzunluk

- 2.6 Metre Yükseklik

- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

- Otomatik İniş ve Kalkış