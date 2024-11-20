Bayraktar TB3'ün tarihi testi dünyada ses getirdi: Türk donanmasının gücüne güç katacak

Yabancı basında yer alan haberde, açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3'ün 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandığı aktarıldı. 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3'ün, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptığının altı çizildi.

Haberde, gerçekleştirilen test uçuşu ile Türkiye'nin filosunu modernize etmede önemli bir dönüm noktasına ulaştığı ifade edildi. Haberde ayrıca, söz konusu testin, Türk Donanmasının bölgesel ve küresel operasyonlar için yeteneklerini genişletmede önemli bir anı vurguladığı belirtildi.

Yabancı basında yer alan haberde ayrıca, Bayraktar TB3 ile ilk rampa denemelerinin, Çorlu'da ve Baykar'ın Edirne, Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen bir programın parçası olarak 1 Haziran 2024'te başladığı ifade edildi.

Bayraktar TB3'ün, Türk Donanmasının uzun mesafelerde gücünü yansıtma, denizde hava destek operasyonları yürütme ve erişimin yasak olduğu bölgelerde keşif yapma yeteneğini artıracağı belirtilen haberde, ayrıca, üç kritik bölgenin (Akdeniz, Ege ve Karadeniz) kavşağında bulunan bir ulus için stratejik bir avantaj sağladığı aktarıldı.

Savunma sanayi atılımlarının Türkiye'nin hem karada hem de denizde insansız sistemlerdeki lider konumunu sağlamlaştırma hırsını yansıttığı ifade edilen haberde Bayraktar TB3'ün, modern deniz savaşlarının taleplerine uygun hassasiyet, çok yönlülük ve yenilikçiliğin bir karışımını sunarak, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelecekteki operasyonlarının temel taşlarından birini oluşturacağı vurgulandı.

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