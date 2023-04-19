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Savunma

Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Bir deneme daha başarıyla gerçekleştirildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Bir deneme daha başarıyla gerçekleştirildi
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın bir uçuş denemesi daha gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Bugün #KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza TAKOZ koyma gayretinde olanlar #KIZILELMA'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz...


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