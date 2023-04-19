Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın bir uçuş denemesi daha gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bugün #KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza TAKOZ koyma gayretinde olanlar #KIZILELMA'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz...
Gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya kadar...#KIZILELMA �� �� ���� pic.twitter.com/61OgQECcKe— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 19, 2023